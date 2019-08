PM Narendra Modi in Man vs Wild Episode Live Updates: पीएम मोदी के साथ Bear Grylls

PM Modi in Man vs Wild Discovery Channel Live Updates: डिस्कवरी चैनल का टॉप शो Man vs Wild हर भारतीय के लिए आज खास हो गया। इस शो में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले बेयर ग्रिल्स के इस विश्व प्रसिद्ध शो में अमेरिका के पूर्व राष्‍ट्रपति बराक ओबामा समेत कई अन्‍य लोकप्रिय हस्तियां भी आ चुकी हैं। ‘मैन वर्सेस वाइल्ड’ के इस एपिसोड को उत्तराखंड के ‘जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क’ में शूट किया गया है।

आइए देखें इस शो के प्रमुख अंश क्या हैं: