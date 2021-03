बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह पर बतौर मेहमान आमंत्रित भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में बोलते हुए कहा है कि वो भी बांग्लादेश को आजादी के संघर्ष में शामिल हुए थे और उन्होंने सत्याग्रह किया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो 20-22 साल के थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए वो जेल भी गए थे।

नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण के इस अंश पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है जिनमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं।

संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘बांग्लादेश की आजादी में भारत सरकार तो बांग्लादेश के साथ थी। युद्ध तो पाकिस्तान के साथ हो रहा था फिर मोदीजी को जेल किसने भेजा? भारत ने या पाकिस्तान ने?’

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी के भाषण वाला वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा, ‘मानो या न मानो। उनके चाय बेचने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उनके पढ़ाई का भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। और अब ये! जाहिर सी बात है, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा! क्या ये जन्म से ही झूठे हैं? फेकू हैं? आप डिसाइड करिए।’

Believe it or Not.

There is no record of his selling Tea.

There is no record of his Educational qualifications.

Now this one!!

Obviously there would be no record of this one too!!

A Congenital Liar?

A “PHEKU?

You decide!! https://t.co/qjRmpmgDww

— digvijaya singh (@digvijaya_28) March 27, 2021