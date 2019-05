Swara Bhaskar and Javed Akhtar: लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी (सातवें) चरण की वोटिंग 19 मई को होनी है। 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे पर आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं सियासी दंगल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक समर्थक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मोदी समर्थक की बातों को लेकर तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने नाराजगी जाहिर की है।

वीडियो में मोदी समर्थक कहती है, ‘मैंने बोला था कि सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। मैंने कहा कि चमार पैदा होना था, कम से कम सरकारी नौकरी तो लग जाती। चमारों को यहां (सिर) पर बैठा लिया और जनरल वालों को नीचे कर दिया। चमार-चमार होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। वी लव मोदी।’ इस वीडियो को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर, दिया मिर्जा और अभिनेता जावेद अख्तर ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। स्वरा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ‘क्या बीमार, खतरनाक, नफरत और जातियों में बांटने वाली महिला है। यह सरकारी नौकरी के योग्य भी नहीं है। क्या पता कि यह आगे भी लोगों को जाति के आधार पर बांटे। देखिए कैसे साथ के लोग हंस रहे और तालियां जा रहे हैं।’

What a sick, toxic, hateful, casteist woman! She doesn’t deserve to be in a govt. job; who knows how she will discriminate against people based on caste! And look at these jackasses laughing and clapping alongside! #realitybites https://t.co/Kl9DcO5Ef4

