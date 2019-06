PM Narendra Modi Box Office Collection Day 8: मोदी बायोपिक का दर्शकों पर अच्छा असर पड़ रहा है। फैन्स को मोदी की बायोपिक खूब रास आ रही है। फिल्म में विवेक ओबेरॉय देश के पीएम नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में मोदी से जुड़ी बारीकियों को दिखाया गया है। मोदी ने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किया, बुरे हालातों में खुद को कैसे संभाला, देश की राजनीति में उन्होंने कैसे दिलचस्पी ली और फिर कैसे वह भारत माता की सेवा में उतर आए राजनीति में ये सब फिल्म में दिखाया गया है।

फिल्म देख फैन्स मोदी की विचारधारा और उनके जीवन आचरण से काफी प्रभावित होते दिख रहे हैं। फिल्म में मोदी के किरदार को देख लोग हंस रहे हैं रो रहे हैं, दर्शकों द्वारा देश के इस अहम किरदार को महसूस किया जा रहा है।

इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बता दें, कि इसी के चलते फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.88 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि उस वक्त अंदाजे लगाए जा रहे थे कि फिल्म 1 करोड़ के आसपास की कमाई कर सकती है। फिर भी इस बायोपिक ने उम्मीद से ज्यादा की कमाई की। फिल्म का कलेक्शन शनिवार को रहा- 3.76 करोड़ रुपए। रविवार को ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की बायोपिक ने कमाए 5.12 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म ने बटोरे 2 करोड़ रुपए। मंगलवार को फिल्म ने कमाए 1.70 करोड़ रुपए। वहीं बुधवार को फिल्म ने कमाए- 1.71 करोड़ रुपए। गुरुवार को फिल्म ने 1.31 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म अब तक टोटल 19.21 करोड़ रुपए कमा चुकी है।

#PMNarendraModi remained steady on weekdays, after decent trending over the weekend… Has another weekend to collect, before #Bharat arrives… Fri 2.88 cr, Sat 3.76 cr, Sun 5.12 cr, Mon 2.41 cr, Tue 2.02 cr, Wed 1.71 cr, Thu 1.31 cr. Total: ₹ 19.21 cr. India biz.

