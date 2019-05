PM Narendra Modi Box Office Collection Day 3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। फिल्म में PM मोदी की भूमिका में विवेक ओबेरॉय हैं। फिल्म में मोदी के बचपन के कुछ किस्सों से लेकर जवानी तक के जीवन सफर और उसके बाद देश के लिए मोदी का समर्पण दिखाया गया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी खासी कमाई कर रही है। दूसरे दिन भी कमाई के मामले में फिल्म को लेकर ग्रोथ दिखाई दी।

कुल मिला कर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मेट्रो सिटीज में भी सिनेमाघरों में इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। बताते चलें कि ओपनिंग डे पर फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी ने 2.88 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने कमाए 3.76 करोड़ रुपए। ऐसे में फिल्म ने टोटल कमाई की 6.64 करोड़ रुपए। अब तीसरे दिन विवेक ओबेरॉय की इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म ने कितनी कमाई की इस ओर अभी नजरें बनी हुई हैं।

#PMNarendraModi witnessed an upward trend [30.56% growth] on Day 2… Performing better in mass circuits… Metros, which contribute big numbers, aren’t as strong… Day 3 crucial, needs to gather speed… Fri 2.88 cr, Sat 3.76 cr. Total: ₹ 6.64 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 26, 2019