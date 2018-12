पीएम मोदी ने दी निकयांका को शुभकामनाएं तो निक ने भी दिया ये जवाब

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निल जोनस शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दिल्ली के ताज पैलेस में हुए रिसेप्शन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रियंका और निक को शुभकामनाएं देने पहुंचे। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ प्रियंका और निक की एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। पीएम मोदी ने इस तस्वीर के साथ एक कैप्शन भी शेयर किया है।

पीएम मोदी ने कैप्शन में प्रियंका निक को ढेरों शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि दोनों को विवाहित जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वहीं, इस पर निक ने कहा कि अपनी मौजूदगी से इस शादी को स्पेशल बनाने के लिए शुक्रिया। आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। गौरतलब है कि इस रिसेप्शन में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं थीं। प्रियंका और निक का परिवार भी स्टेज पर दिखाई दिया।

.@nickjonas is simply honoured with PM @narendramodi gracing @priyankachopra and his wedding reception pic.twitter.com/f2PnhtmcY7

— ETimes (@etimes) December 5, 2018