प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया है। इसी साल फरवरी में उन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से इस साल यह दूसरा बड़ा इस्तीफा है। मार्च 2021 में ही प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके सिन्हा ने पद त्याग दिया था। हालांकि अमरजीत सिन्हा ने इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सलाहकार के इस्तीफे पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने तंज़ किया है।

कमाल आर खान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा कि पीएम के एडवाइजर हर 6 महीने पर इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जाती। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मोदी जी के निजी सलाहकार 6 महीने पर इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि हर सलाहकार 6 महीने में ही यह बात समझ जाता है कि मोदी जी तो खुद की भी नहीं सुनते, तो उसकी क्या सुनेंगे।’

केआरके ने एक और ट्वीट में लिखा, ‘पीएम मोदी जी के एडवाइजर अमरजीत सिन्हा भी सलाह देते-देते थक गए तो हार कर इस्तीफा ही दे दिया।’

Modi ji personal adviser resigns every six months because every advisor understands within six months, Ki Modi ji toh Kud Ki Bhi Nahi Sunte, Toh uski kya sunege!

