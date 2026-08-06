मशहूर अभिनेता, गायक और लेखक पीयूष ने झारखंड के राची में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने न केवल उनका समर्थन किया है, बल्कि वो खुद उन छात्रों के साथ प्रदर्शन का हिस्सा बनने वाले हैं।

जी हां! पीयूष मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वो खुद इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो छात्रों का साथ देने झारखंड पहुंचने वाले हैं। वीडियो में पीयूष मिश्रा कह रहे हैं, ‘मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और मैं आर्टिस्ट हूं, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूं। बोलते हुए थोड़ी शर्मिंदगी भी है कि आपके इस आंदोलन मैं बॉम्बे से कोई नहीं है। शर्म आनी चाइए, मुझे शर्म नहीं आ रही है क्योंकि मैं आ रहा हूं आपके बीच बैठने के लिए, आपके सानिध्य में।”

मदद का दिया आश्वासन

पीयूष मिश्रा ने वीडियो में आगे कहा, “मेरे आने से क्या होगा? पांच हल्की बात कर लेंगे, पांच गाने सुना दूंगा। बाकी जो भी मदद आपको चाहिए मेडिकल, फाइनेंशियल, खाना, गद्दे हमारी जितनी भी योगदान देने की क्षमता है मैं अपने और साथियों से भी बोल हा हूं, जितना योगदान देने की हमारी क्षमता है हम करेंगे।”

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पीयूष मिश्रा ने छात्रों से की खास अपील

पीयूष मिश्रा ने आगे कहा, “आंदोलन बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा जिसमें बदतमीजी, बदमिजाजी नहीं होना चाहिए। इसमें गालियां नहीं होनी चाहिए जो कि नहीं है। इसमें अपशब्द नहीं होने चाहिए जो कि नहीं है। इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जो कि नहीं है, हम आपके साथ है, इंकलाब जिंदाबाद।”

@itspiyushmishra extends support to #StudentProtestJharkhand

Will be Visiting Ranchi and will support the cause in all manners.



Thank you Piyush ji for doing this for students. 🙏#JharkhandProtest #JPSCScam#JSSCScam#HemantMustResign pic.twitter.com/RqB4x8mGD5 — Gaurav Anand Pandey (@IGAPandey) August 6, 2026

झारखंड में क्यों चल रहा छात्रों का प्रदर्शन?

झारखंड की राजधानी रांची में 29 जुलाई से बड़ी संख्या में छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, अनियमितताओं और धांधली के आरोपों को लेकर हो रहा है।

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प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। उनका आरोप है कि पेपर लीक और गड़बड़ियों की वजह से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है।

छात्रों की मुख्य मांग है कि पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके अलावा, अभ्यर्थी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, दोषियों को सजा और योग्य उम्मीदवारों को न्याय दिलाने की भी मांग कर रहे हैं।

29 जुलाई से जारी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।