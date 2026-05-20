दुनियाभर में रिलीज़ के दो महीने बाद, जहां एक ओर फिल्म को हाल के समय की सबसे बेहतरीन भारतीय फिल्मों में गिना गया तो वहीं दूसरी ओर इसे सरकार की गलतियों को छिपाने वाला प्रोपेगेंडा बताया गया, अब ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ एक नए विवाद में फंस गई है। फिल्म पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

फिल्म निर्माताओं को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से उस जनहित याचिका (PIL) में उठाई गई चिंताओं पर जवाब देने को कहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ‘धुरंधर 2’ ने भारत की खुफिया और रक्षा अभियानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उजागर की है।

‘धुरंधर 2 ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया’

कोर्ट ने केंद्र और CBFC को याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानकर उस पर विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि याचिका पूरी तरह निराधार नहीं है।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी और रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर 2’ एक अंडरकवर भारतीय एजेंट की कहानी दिखाती है, जो पाकिस्तान में घुसपैठ करता है।

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PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह याचिका सशस्त्र सीमा बल (SSB) के एक जवान ने दायर की थी। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने मौखिक रूप से कहा, “सेंसर बोर्ड के पास कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप इस प्रतिनिधित्व पर विचार करें और सूचित फैसला लें।”

याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 का उल्लंघन किया है, क्योंकि इसमें सामरिक ऑपरेशन, संवेदनशील लोकेशन और एजेंट्स की कार्यप्रणाली को विस्तार से दिखाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म के कुछ हिस्सों में ऐसी जानकारी दिखाई गई है जो देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।

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‘धुरंधर 2 ने कराची में जासूसी अलर्ट बढ़ा दिया’

याचिकाकर्ता ने फिल्म में “क्लासिफाइड प्रोटोकॉल” और “डीप कवर आइडेंटिटी” दिखाए जाने पर भी आपत्ति जताई। PIL में दावा किया गया कि ‘धुरंधर 2’ ने “मैदान में काम कर रहे अंडरकवर एजेंट्स की सुरक्षा से सीधे समझौता किया” और फिल्म की वजह से पाकिस्तान के कराची में स्थानीय एजेंसियां “स्पाई अलर्ट” पर आ गईं। याचिका में “स्पाई मूवी प्रोटोकॉल” बनाने और ‘धुरंधर 2’ का सर्टिफिकेट रद्द करने की भी मांग की गई है।

अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चिंताओं पर उचित तरीके से विचार और समाधान किया जाना चाहिए।” कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और CBFC को निर्देश दिया कि वे पूरी याचिका को एक प्रतिनिधित्व मानकर उचित फैसला लें और याचिकाकर्ता को अपने निर्णय और किसी भी सुधारात्मक कदम की जानकारी दें।

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फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और दानिश पंडोर भी अहम भूमिकाओं में हैं।

‘धुरंधर 2’ ने दुनियाभर में 1,798.62 करोड़ रुपये की कमाई की है और यह नितेश तिवारी की आमिर खान स्टारर ‘दंगल’ (2,070.3 करोड़ रुपये) के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। यह आदित्य धर की 2025 में आई फिल्म ‘धुरंधर’ का सीक्वल है, जिसने 1,307.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी।