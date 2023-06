‘कपड़ा तेरे बाप का…’से ‘तेरी बुआ का बगीचा है क्या…’ तक, Adipurush के वो डायलॉग्स, जिस पर छिड़ा विवाद, मामला पहुंचा HC

Adipurush Controversy: फिल्म ‘आदिपुरुष’ को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मूवी में जिस तरह से भगवान राम, माता सीता और हनुमान का चित्रण किया गया है, इसकी वजह से अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इसमें कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस से सीधे विपरीत है।

'आदिपुरुष' के डायलॉग्स पर विवाद। (Indian Express File photo)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram