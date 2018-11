Pihu Box Office Collection Day 2: सच्ची घटना पर आधारित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म पीहू सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। फिल्म की कहानी एक दो साल की बच्ची पर आधारित है और इस फिल्म को विनोद कापड़ी ने डायरेक्ट किया है। कंटेंट बेस्ड फिल्मों के दौर में पीहू भी एक कोशिश है और यही कारण है कि इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है। फिल्म ने अपनी रिलीज़ के पहले दिन 45 लाख रुपए की कमाई की थी। हालांकि माना जा रहा था कि फिल्म पहले दिन 55-60 लाख रुपए की कमाई कर सकती है।

पीहू को क्रिटिक्स से बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। यही कारण है कि फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पीहू की कमाई में दूसरे दिन 60 प्रतिशत ग्रोथ देखने को मिली और अपनी रिलीज़ के दूसरे दिन फिल्म ने 72 लाख रूपए की कमाई की। इस हिसाब से पीहू का कुल कलेक्शन 1.15 करोड़ हो गया है। माना जा रहा है कि पीहू आने वाले दिनों में भी अपनी कलेक्शन की रफ्तार बनाए रखेगी। महज 50 लाख में बनी फिल्म ने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया है।

डेढ़ घंटे की फिल्म में बच्ची की एक्टिंग और हाव-भाव आपको सीट न छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के शुरुआती शोज को जबरदस्त रिस्पांस मिला। फिल्म को देखने के लिए लोग परिवार समेत सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता आरएसपीवी और रॉय कपूर फिल्म्स हैं। कैसे हुई इस सीन की शूटिंंग, पढें Making of Pihu

#Pihu – an edge of the seat thriller revolving around just one character: a 2-year-old child trapped in an apartment alone – had a slow start on Day 1, but the positive word of mouth should help witness an upturn on Day 2 and Day 3… Fri ₹ 45 lakhs. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 17, 2018