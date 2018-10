PHOTOS: ट्रेडिशनल अवतार में नजर आईं रेचल वाइट, देखें खूबसूरत ‘बंगाली बाला’ की ये अदाएं

मॉडल से एक्ट्रेस बनीं रेचल वाइट हाल ही में सुर्खियों में छाईं हुई थीं। #मीटू के चलते एक्ट्रेस ने डायरेक्टर साजिद खान पर गंभीर आरोप लगाए थे। अपने अंदर की भड़ास निकालने के बाद एक्ट्रेस दुर्गा पूजा फेस्टिवल में बिजी हो गईं। ऐसे में एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें सामने आईं। तस्वीरों में रेचल बोल्ड और ब्यूटीफुल नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस प्योर बंगाली साड़ी में काफी बोल्ड दिख रही हैं। सफेद और लाल रंग की बॉर्डर वाली साड़ी में एक्ट्रेस लंबे बालों खुले बाल खोले दिखाई दे रही हैं।

रेचल एक तस्वीर में पानी से निकलती हुई पूजा की थाली हाथ में लिए नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में रेचल शंख बजाती दिख रही हैं। इन तस्वीरों को रेचल ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। कैप्शन में रेचल वाइट लिखती हैं, ‘नसरीन खान हमने साथ में ये बेस्ट शूट किया था। सही टाइम और सही दिन में ये तस्वीरें मिलीं।’एक्ट्रेस आए दिन अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।

एक्ट्रेस अपने फैन्स के बीच अपनी बोल्ड इमेज के लिए काफी पॉपुलर हैं। ऐसे में कई तस्वीरों को लेकर एक्ट्रेस ट्रोल भी हो चुकी हैं। रेचल वाइट अब तक तीन बंगाली फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। ‘हर हर ब्योमकेश’, ‘देवी’ और ‘वन’ में एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड फिल्म ‘उंगली’ में भी एक्ट्रेस इमरान हाशमी के साथ लीड रोल प्ले कर चुकी हैं।

Found these images from our best shoot together @NasreenKhan Cry for help , at the right time and on the right day. #ShubhoBijoya #DurgaPujo2018 pic.twitter.com/O0a7lgsH02

— Rachel White (@whitespeaking) October 19, 2018