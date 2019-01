Petta Movie Review and Rating LIVE Updates: रजनीकांत की ‘पेटा’ का बॉक्स ऑफिस पर जलवा

कार्तिक सुभ्राराज ने रजनीकांत के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा- पेटा को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। कृपया फिल्म की कहानी और सरप्राइज का खुलासा न करें। थलाइवा राजा हैं।

#Petta is all yours in few hours.Thanks for so much love to the film.Pls don't reveal the story & surprises, don't spread theatre clips & Say No to Piracy 🙏Best wishes for success to Team #Viswasam too 👍@sunpictures #PettaParaak !!Let's Celebrate Thalaivar - the KING!! pic.twitter.com/Kciv7ZmXkT