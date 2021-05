देश भर में पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल के दामों में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी हुई है जहां कई जगहों पर यह 105 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल भी करीब 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लोग उन सेलिब्रिटीज को भी निशाने पर ले रहे हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर खुलकर बोलते थे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार में बोलने से कतराते हैं। इसी बीच अभिनेता अनुपम खेर का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस सरकार पर तंज़ कसा था।

अनुपम खेर ने अपने ड्राइवर की कहानी के जरिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था। 14 अक्टूबर 2012 को किए गए अपने ट्वीट में अनुपम खेर ने लिखा था, ‘मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तुम लेट क्यों आए? बोला, सर साइकिल से आया हूं। तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? उसका उत्तर- सर उसे घर पर शो पीस के लिए रख दिया है।’

अनुपम खेर के इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। रवीश कुमार पैरोडी अकाउंट से ट्वीट किया गया, ‘अनुपम जी कहां हो? अब तो आप ड्राइवर चार्टेड प्लेन से आता होगा क्योंकि अब आपको मोदी सरकार वाला 100 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं बल्कि रामदेव वाला 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा होगा। क्यों चुप्पी साधे हुए हो महाशय या फिर अब तुमने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है?’

Asked my driver,”Why r u late?””Sir. Came by Cycle.””What happened to motorcycle.”His reply,”Sir, it is kept at home now as a showpiece.”:)

