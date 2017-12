शशि कपूर के लिए पाकिस्तान भी गमगीन, पेशावर में आयोजित हुई शोकसभा

4 दिसंबर को बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार शशि कपूर का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया था। उनके चले जाने से जहां पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान भी गमगीन है। उन्हें पेशावर का गौरव मानते हुए पेशावर के लोगों ने याद किया। ओमार आर कुरैशी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। जिसे उन्होंने कैप्शन दिया है- पेशावर के लोगों ने शशि कपूर- पेशावर के गौरव की याद में एक शोकसभा का आयोजन किया।

जिन लोगों को शशि कपूर के परिवार का पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं पता है उन्हें बता दें कि कपूर परिवार का एक घर पाकिस्तान के पेशावर में है। इसे पृथ्वीराज कपूर के पिता दीवान बशेश्वरनाथ कपूर ने साल 1918 से 1922 के बीच में बनाया था। पृथ्वीराज कपूर खानदान के पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कपूर हमेशा के लिए भारत में बस गए थे। इसी वजह से शशि कपूर के निधन से पाकिस्तान के पेशावर में लोग दुखी हैं।

People in Peshawar hold a memorial for Shashi Kapoor — the "Pride of Peshawar"

