ओडिशा की जानी-मानी अभिनेत्री उसासी मिश्रा एक कार्यक्रम के दौरान शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हो गईं। अभिनेत्री ने छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। उसासी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वह अपने साथ हुई घटना के बारे में रोते-रोते बताती नजर आ रही हैं। उसासी का कहना है कि वह शनिवार को अंगुल जिले के डेरांग गांव में एक शो करने के लिए गई थीं, जहां पर तीन लोगों ने उन्हें घेर लिया और कपड़े फाड़ने की कोशिश की।

अभिनेत्री उसासी ने शिकायत पत्र में इंद्रमणि साहू और उसके दो बेटों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। ईस्टर्न ब्लू ओपेरा द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में उसासी डांस परफॉर्मेंस दे रही थीं, तभी उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। उसासी ने आरोप लगाया है कि इसके साथ ही उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसासी बताती हैं, ”मैं सोच कर कांप जाती हूं कि कैसे तीन लोगों ने मुझे घेर लिया और मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। यह घटना रात के करीब 11.45 बजे हुई। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं अपने आप को सिर्फ इस वजह से सुरक्षित कर सकी, क्योंकि मैं तायक्वांडो जानती हूं।”

#Watch: Actor Usasi Misra recounts the night of horror at Derang #Angul on Sunday night; narrates the physical assault and verbal abuse she faced; blames police and jatra management for inefficiency to control the situation, at a presser in #Bhubaneswar today #Odisha pic.twitter.com/ZHybgkxGj3

— OTV (@otvnews) April 25, 2018