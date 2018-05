VIDEO: स्वरा भास्कर को लोगों ने कहा था ‘निरमा गर्ल’, अब करीना कपूर ने भी उड़ाया मजाक

फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ रिलीज होने में कुछ ही दिन शेष हैं। फिल्म की लीड अभिनेत्रियां सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, करीना कपूर खान और शिखा प्रमोशन में बिजी हो गई हैं। कुछ दिनों पहले एक प्रमोशन इंवेट के दौरान स्वरा भास्कर व्हाइट कलर की ड्रेस में नजर आई थीं, जिसके बाद लोगों ने स्वरा को ‘निरमा गर्ल’ बता दिया था। वहीं अब करीना कपूर खान ने भी स्वरा भास्कर का मजाक उड़ाया है। वीडियो को बॉलीवुड हंगामा ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।

वीडियो में जब स्वरा से कहा जाता है कि आप तो अब ‘निरमा गर्ल’ हो गई हैं। जिस पर स्वरा कहती हैं कि देखो यह मीम बन गया है। मुझे लगता है कि जब आप मीम्स में आते हैं तो आप असल में जिंदगी जी रहे होते हैं। जिस करीना कपूर खान हंसते हुए कहती हैं, अपनी ये ड्रेस बचाकर रखना। सोनम कपूर ने कहा, निरमा मीम फिल्म में स्वरा से काफी मिलता-जुलता है, बिल्कुल ठीक मीम बनाया गया है। हालांकि बाद में उन्होंने ऐसा क्यों है यह बताने से इंकार कर दिया और कहा कि आपको यह जानने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी।

"I think when you are in meme's that's when you have made it in life": @ReallySwara #TalkingFilmsVeereDiWedding pic.twitter.com/BtCGvbWrfI

— Bollywood Hungama (@Bollyhungama) May 28, 2018