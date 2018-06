‘ऐसा लगता है श्रीदेवी वापस आ गई है’, धड़क का ट्रेलर देख कुछ ऐसा रहा सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

लंबे इंतज़ार के बाद फिल्म धड़क का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ये फिल्म दो मायनों में खास है। पहला तो इस फिल्म से श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जाह्वी कपूर अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। दूसरा ये नेशनल अवार्ड विजेता मराठी फिल्म सैराट की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में लीड रोल के तौर पर शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर नज़र आएंगे। फिल्म के ट्रेलर सामने आते ही लोगों की दिलचस्प प्रतिक्रिया आ रही है। कई लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को सराहा है वहीं कुछ ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि फिल्म के ट्रेलर को देख कर लगता है मानो श्रीदेवी एक बार फिर सिनेमा के पर्दे पर दस्तक दे रही हो।

Wowww. I can see young Sreedevi. But Ishan is amazing as well. All the beat to both. Hope they do well.

— Kunal Sharma (@skunal03) June 11, 2018