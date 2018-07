हुई प्रियंका चोपड़ा और निक की सगाई, ट्विटर यूजर्स जमकर ले रहे मजे

‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में निक जोनास के साथ सगाई कर अपने फैंस के साथ ही साथ पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया है। प्रियंका पिछले कुछ समय से सिंगर निक जोनस के साथ रिलेशनशिप में होने को लेकर सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो महीने एक दूसरे को ड़ेट करने के बाद प्रियंका ने निक से सगाई कर ली है। जहां प्रियंका ने अपने जीवन के एक अहम पड़ाव की शुरूआत कर ली है, वही सलमान खान उनसे नाराज़ चल रहे हैं।

दरअसल प्रियंका सलमान खान की मल्टीस्टारर फिल्म भारत का हिस्सा थीं और वे इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाली थी लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर उन्होंने अपनी सगाई का ऐलान कर दिया और फिल्म से हटने का फैसला ले लिया। भारत फिल्म के डायरेक्टर अली जफर ने प्रियंका को इस मौके पर ट्वीट कर बधाई भी दी लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान प्रियंका से काफी नाराज़ है और माना जा रहा है कि वे फिर कभी प्रियंका के साथ काम नहीं करेंगे।

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपना 36वां जन्मदिन भी निक जोनास के साथ मनाया था। इस दौरान उन्होंने और निक ने एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज की। माना जा रहा है कि निक इस रिश्ते को लेकर बेहद सीरियस हैं। निक और प्रियंका की सगाई की खबर आते ही ट्वीटर पर हडकंप मच गया और लोगों ने कई मज़ेदार ट्वीट्स भी किए।

If Priyanka chopra and Nick Jonas don’t dance to desi girl at their wedding throw the whole thing away

— A (@archuud2) July 27, 2018