Peddi Movie First Review LIVE Updates: ‘गेम चेंजर’ की निराशाजनक सफलता के बाद राम चरण ने ‘पेद्दी’ के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की है। इस बार वे एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए हैं। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस मूवी में राम के अलावा जान्हवी कपूर, शिव राजकुमार, जगपति बाबू, बोमन ईरानी और दिव्येंदु भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। ‘पेद्दी’ राम चरण की RRR के बाद तीसरी फिल्म है।

हालांकि, RRR जैसी बड़ी सफलता उनकी बाद की किसी भी फिल्म को नहीं मिली। RRR के बाद रिलीज हुई ‘आचार्य’ को दर्शकों और समीक्षकों से खराब प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं ‘गेम चेंजर’ बॉक्स ऑफिस पर और भी ज्यादा निराशाजनक साबित हुई।

करीब 450 करोड़ रुपये के भारी बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में केवल 190 करोड़ रुपये के आसपास की कमाई की, जिससे यह राम चरण के करियर की सबसे बड़ी असफल फिल्मों में से एक बन गई। अब अगर आप ‘पेद्दी’ देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इसका रिव्यू यहां पढ़ सकते हैं।

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