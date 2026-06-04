Peddi Movie First Review LIVE Updates: ‘गेम चेंजर’ की निराशाजनक सफलता के बाद राम चरण ने ‘पेद्दी’ के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की है। इस बार वे एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए हैं। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस मूवी में राम के अलावा जान्हवी कपूर, शिव राजकुमार, जगपति बाबू, बोमन ईरानी और दिव्येंदु भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। ‘पेद्दी’ राम चरण की RRR के बाद तीसरी फिल्म है।
हालांकि, RRR जैसी बड़ी सफलता उनकी बाद की किसी भी फिल्म को नहीं मिली। RRR के बाद रिलीज हुई ‘आचार्य’ को दर्शकों और समीक्षकों से खराब प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं ‘गेम चेंजर’ बॉक्स ऑफिस पर और भी ज्यादा निराशाजनक साबित हुई।
करीब 450 करोड़ रुपये के भारी बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में केवल 190 करोड़ रुपये के आसपास की कमाई की, जिससे यह राम चरण के करियर की सबसे बड़ी असफल फिल्मों में से एक बन गई। अब अगर आप ‘पेद्दी’ देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इसका रिव्यू यहां पढ़ सकते हैं।
Peddi Movie Review: 'पेद्दी' पहला हाफ बेहद एंगेजिंग
एक शख्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, "'पेद्दी' का पहला हाफ बेहद एंगेजिंग है और हर मामले में एकदम सटीक बैठता है। इसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत बढ़िया काम करता है। 'राई राई रा रा' गाना और उसके विजुअल्स थिएटर्स में एकदम धमाकेदार हैं। फर्स्ट हाफ में कई क्वालिटी सीन्स हैं, खासकर वो 'एक रुपये वाला सीन'। क्या स्क्रीन प्रेजेंस और ऑरा है, एकदम टॉप-नॉच।
शिवराज कुमार सिर्फ दो सीन्स में नजर आते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बेहद पावरफुल है और पहले हाफ में एक गहरी छाप छोड़ती है। फिल्म में कई इमोशनल हिस्से हैं जो बहुत खूबसूरती से काम करते हैं और दर्शकों से सीधा जुड़ाव बनाते हैं... और यह काफी रिलेटेबल भी है। खासकर प्री-इंटरवल और इंटरवल का सीक्वेंस बहुत शानदार लिखा गया है।"
Peddi Movie Review: रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस
फिल्म देखने के बाद एक शख्स ने लिखा, "'पेद्दी' कबस्टर फर्स्ट हाफ। प्री-इंटरवल से लेकर इंटरवल तक पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस है। ग्लोबल स्टार राम चरण की परफॉर्मेंस लाजवाब है और बुच्ची बाबू का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। हर तरफ फिल्म को लेकर बहुत पॉजिटिव बातें चल रही हैं।"
Peddi Movie Review: एडवांस बुकिंग में 'पेद्दी' का जलवा
4 जून को रिलीज हुई राम चरण की 'पेद्दी' ने एडवांस बुकिंग के मामले में बेहद शानदार शुरुआत की है। 3 जून को चुनिंदा स्क्रीन्स पर फिल्म के कई पेड प्रीमियर भी रखे गए थे। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने बिना ब्लॉक बुकिंग के एडवांस बुकिंग के शुरुआती दिनों में ही 9.82 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अगर इसमें ब्लॉक बुकिंग को भी शामिल कर लिया जाए, तो बुधवार दोपहर तक यह आंकड़ा 12 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। वहीं ग्लोबल बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो फिल्म ने दुनिया भर में एडवांस सेल्स के जरिए 35 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।