सुपरस्टार राम चरण और जाहन्वी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रिलीज के पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये की कमाई भी कर चुकी थी। अब दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन के मुकाबले इसमे गिरावट देखी गई। फिल्म सिर्फ 150 करोड़ के आंकड़ा तक ही पहुंची, हालांकि फिल्म वीकेंड पर अच्छे कलेक्शन की उम्मीद है। दूसरे दिन ‘पेद्दी’ फिल्म 10,113 शोज में चली जहां नेट कलेक्शन 26.90 करोड़ रुपये की हुई।

‘पेद्दी’ने दूसरे दिन कितने कमाए

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘पेद्दी’ फिल्म ने दूसरे दिन भारत में फिल्म ने सिर्फ 26 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसके बाद भारत में कुल 114.49 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। जबकि अभी तक फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 96.40 करोड़ रुपये है। विदेश में कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दूसरे दिन 8 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसके बाद वर्ल्ड वाइड कुल ग्रॉस कलेक्शन 36 करोड़ रुपये का हुआ। भारत और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को मिलाकर फिल्म ने अब 150.49 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।

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अब तक ‘पेद्दी’ की कुल कमाई

फिल्म की शुरुआत एक अच्छे नंबर के साथ हुई थी, अपने रिलीज डे पर फिल्म ने भारत में 18.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था और थिएटर ऑक्यूपेंसी 72 % देखी गई थी। ये किसी भी फिल्म के लिए काफी अच्छी ओपनिंग मानी जा सकती है। गुरुवार को फिल्म ने 45.5 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ 51 करोड़ रुपये की कमाई की और दसरे दिन यानी कि रिलीज के बाद पहले शुक्रवार को 32.8 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ 26.90 करोड़ रुपये कमाए।

दूसरे दिन आई गिरावट

पहले दिन के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखी गई। ऐसे में उम्मीद है कि फिल्म वीकेंड पर अच्छी कमाई कर सकती है। राम चरण और जाहन्वी कपूर की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह फिल्म नॉन फ्राई डे रिलीज है इसके बावजूद फिल्म ने इतनी अच्छी कमाई की। सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा रही।

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जाहन्वी कपूर को लेकर हुई कंट्रोवर्सी

बुची बाबू के निर्देशन में बनी फिल्म ‘पेद्दी’ की जहां एक तरफ तारीफ हुई तो वहीं फिल्म कंट्रोवर्सी का भी शिकार हो गई। फिल्म में जाहन्वी कपूर के सीन्स पर लोगों ने सवाल उठाए, डायरेक्टर पर निशाना साधते हुए लोगों का कहना रहा कि जाहन्वी की बॉडी को गलत कैमरा एंगल इस्तेमाल कर ऑब्जेक्टिफाई किया है। बाद में इस पर मेकर्स की सफाई भी सामने आई। इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…