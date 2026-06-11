राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म ‘पेद्दी’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सातवें दिन यानी बुधवार को फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी भी यह मूवी करोड़ो में बिजनेस कर रही है। बीते दिन फिल्म ने 7.55 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल भारतीय नेट कलेक्शन 187.25 करोड़ रुपये हो गया।

वहीं, प्रोडक्शन टीम द्वारा साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ‘पेद्दी’ ने रिलीज के पहले छह दिनों में ही विश्व स्तर पर 332.1 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। निर्माताओं द्वारा सातवें दिन की कमाई के अपडेट का अभी इंतजार है। ‘पेद्दी’ ने अपने पहले दिन गुरुवार को सबसे ज्यादा एक दिवसीय कमाई की, जब इसने भारत में 12142 शो में 51 करोड़ रुपये कमाए। यह एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा वरुण धवन अभिनीत ‘है जवानी तो इश्क होना है’, बॉबी देओल की ‘बंदर’ और हॉलीवुड हॉरर ड्रामा ‘ऑब्सेशन’ जैसी अन्य फिल्मों को टक्कर दे रही है।

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‘पेद्दी’ की सातवें दिन की कमाई

सातवें दिन ‘पेद्दी’ ने भारत में कुल 7.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन का दबदबा बरकरार रहा। तेलुगु वर्जन में फिल्म ने 3,384 शो से 24% ऑक्यूपेंसी के साथ 6.10 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो दिन के कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा था।

हिंदी में फिल्म ने 3,522 शो से 11% ऑक्यूपेंसी के साथ 1.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। तमिल ने 423 शो से 17% ऑक्यूपेंसी के साथ 11 लाख रुपये, कन्नड़ ने 150 शो से 16% ऑक्यूपेंसी के साथ 7 लाख रुपये और मलयालम ने 56 शो से 16% ऑक्यूपेंसी के साथ 2 लाख रुपये का योगदान दिया।

वर्ल्डवाइड कैसा रहा ‘पेद्दी’ का बिजनेस

सैकनिल्क के अनुसार, पेद्दी ने सातवें दिन विदेशों में 80 लाख रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई 48.80 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड कमाई 271.33 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि, फिल्म निर्माताओं ने इससे कहीं ज्यादा आंकड़े बताए हैं। प्रोडक्शन टीम द्वारा साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पेद्दी ने रिलीज के पहले छह दिनों में ही विश्व स्तर पर 332.1 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। निर्माताओं द्वारा सातवें दिन की कमाई के आंकड़े अभी आने बाकी हैं।

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