राम चरण और जान्हवी कपूर की स्पोर्ट्स-एक्शन फिल्म ‘पेद्दी’ को रिलीज के शुरुआती दिनों में दर्शकों का शानदार प्यार मिला, लेकिन अब फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। वीकडेज शुरू होते ही फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है।

छठे दिन यानी मंगलवार को फिल्म ने भारत में करीब 9.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 179.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि भारत में ग्रॉस कलेक्शन 213.24 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

फिल्म की विदेशों में भी कमाई जारी है। छठे दिन ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने लगभग 1 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके बाद फिल्म की कुल विदेशी कमाई 48 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, अलग-अलग ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 261.23 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

हालांकि कलेक्शन के आंकड़ों को लेकर थोड़ा भ्रम भी बना हुआ है। जहां ट्रेड वेबसाइट्स के मुताबिक फिल्म अभी 300 करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे है, वहीं फिल्म के निर्माताओं ने दावा किया है कि ‘पेद्दी’ ने दुनियाभर में 315 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर नया पोस्टर जारी कर इस उपलब्धि की जानकारी दी।

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दूसरी ओर, फिल्म की ऑक्यूपेंसी में भी गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 26.51 प्रतिशत रही। सुबह के शो में सबसे कम भीड़ देखने को मिली, जहां ऑक्यूपेंसी सिर्फ 17.38 प्रतिशत रही। दोपहर के शो में यह आंकड़ा 28.98 प्रतिशत और शाम के शो में 33.23 प्रतिशत तक पहुंचा। रात के शो के आंकड़े बाद में अपडेट किए जाने थे।

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बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को जहां राम चरण के अभिनय और एक्शन सीक्वेंस के लिए सराहना मिल रही है, वहीं जान्हवी कपूर के किरदार और उनके कुछ दृश्यों को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचनाएं भी देखने को मिली हैं। इसके बावजूद फिल्म अब भी साल की बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में अपनी जगह बनाए हुए है।

अब सभी की नजरें आने वाले वीकेंड पर टिकी हैं। अगर शनिवार और रविवार को दर्शकों की संख्या बढ़ती है, तो फिल्म एक बार फिर मजबूत कमाई कर सकती है।