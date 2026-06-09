Peddi Box Office Collection Day 5: राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी’ ने कथित तौर पर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, और यह फिल्म अपनी मजबूत कमाई के चलते लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, हालांकि आमतौर पर वीकडेज में गिरावट देखी जाती है।

इससे पहले निर्माताओं ने जानकारी दी थी कि फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में 292.5 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की वैश्विक कमाई कर ली थी। फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि यह अब 300 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है या उसके बेहद करीब पहुंच गई है।

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने डे 5 पर 12.05 करोड़ रुपये की कमाई की और इस तरह यह फिल्म डबल डिजिट में बनी रही। इसके साथ ही फिल्म की भारत में नेट कमाई 169.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

सोमवार के आंकड़ों में 62.5% की गिरावट दर्ज की गई, जो रविवार की कमाई की तुलना में काफी बड़ी कमी है। यह कलेक्शन देशभर के कुल 7,905 शो से आया।

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फिल्म ने पहले दिन 51 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी, इसके अलावा प्रिव्यू शो से 18.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई भी हुई थी। इस तरह इसका शुरुआती वीकेंड बेहद मजबूत रहा और सिर्फ तीन दिनों में इसका कुल वीकेंड कलेक्शन 157.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

फिल्म ‘पेड्डी‘ का भारत में नेट कलेक्शन अब 169.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि इसका इंडिया ग्रॉस 201.92 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं, विदेशों में सोमवार को फिल्म ने 1 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका इंटरनेशनल ग्रॉस 47 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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निर्माता कंपनी वृद्धि सिनेमा के एक पोस्ट के मुताबिक, फिल्म ने सिर्फ चार दिनों में वर्ल्डवाइड 292.5 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमा लिए थे।

भारत में नेट कलेक्शन

फिल्म ने प्रीव्यू शोज में ही 18.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था। इसके बाद पहले दिन ‘पेड्डी’ ने 51 करोड़ रुपये से खाता खोला। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 26.90 करोड़ रहा। तीसरे दिन 29.10 करोड़ रुपये रहा। चौथे दिन 32.15 करोड़ रुपये रहा और पांचवे दिन फिल्म ने 12.05 करोड़ का बिजनेस किया।