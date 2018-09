पिछले कुछ समय से अपने ट्वीट्स से सुर्खियां बटोर रही पायल रोहतगी ने एक बार फिर विवादास्पद ट्वीट किया है। इस ट्वीट के सहारे उन्होंने एक्ट्रेस सनी लियोनी पर निशाना साधा है। पायल ने अपने ट्वीट में लिखा कि ‘सेक्शन 377 के हटने के बाद समलैंगिकता अब सेक्युलर भारत में अवैध नहीं है। तो अब हमें पोर्न को भी सेक्युलर इंडिया में लीगल कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कम से कम इससे लोकल टैलेन्ट को तो बॉलीवुड में काम मिलेगा और हमें भारत के बाहर से टैलेंट और भारत में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली सनी लियोनी को लाने ज़रूरत नहीं होगी।’ पायल के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया। एक शख़्स ने लिखा कि सनी लियोनी पायल से ज्यादा पैसा कमाती हैं, इसलिए वे सनी की सफलता से जलती हैं। वहीं एक ट्रोल का कहना था कि पायल राजनीति में एंट्री करने की तैयारी कर रही हैं।

गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब पायल ने सनी पर निशाना साधा है। इससे पहले भी उन्होंने केरल बाढ़ के दौरान अपने विवादास्पद ट्वीट के चलते सुर्खियां हासिल की थी। उनके इस ट्वीट पर जब लोगों ने उन्हें फ्लॉप एक्टर कहना शुरू किया था तो पायल ने भी इसका जवाब दिया था। पायल ने लिखा था – ‘मुझे फ्लॉप रहने दो। क्या मुझे अपना नज़रिया रखने का अधिकार नहीं है? माफ कीजिए… मेरे लिए मास्टरबेट सीन करना, रेप विक्टिम पर प्लेकार्ड की राजनीति या कैंपेन करना, या पति संग पोर्न शूट कराना सफलता का पैमाना नहीं है।’

By d removal of #Section377 homosexuality is not #illegal in #secularindia. So now we should work towards making #porn also #legal in #secularindia Atleast local talent will get work in #Bollywood and not imported talent like the most @googleindia searched #Sunnyleone pic.twitter.com/ikF3Yeg1sP

— TEAM PAAYAL ROHATGI (@Payal_Rohatgi) September 19, 2018