केरल बाढ़ की त्रासदी में जहां कई लोगों ने दिल खोलकर मदद की वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो ये मानते हैं कि केरल में प्राकृतिक आपदा का कारण यहां के लोगों का बीफ खाना है। कुछ लोगों ने ट्वीट कर कहा था कि ‘गॉड्स ओन कंट्री’ के लोगों ने बीफ खाकर ईश्वर को नाराज़ कर दिया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यहां तक लिख रहे हैं कि अगर यहां बीफ खाना बैन नहीं हुआ तो केरल ऐसी आपदाओं का हकदार है।

इसी सिलसिले में अब एक्ट्रेस पायल रोहतगी का भी ट्वीट आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा – केरल में गायों के काटने पर प्रतिबंध नहीं हैं। डियल केरल के राजनेताओं और लोगों, हिंदुओं की भावना को भड़काना अच्छा नहीं है। अगर आप बेधड़क ऐसा करते हैं तो मैं माफी के साथ कहना चाहूंगी कि भगवान भी फिर बेधड़क प्रलय लेकर आता है। ईश्वर एक है लेकिन आप किसी की धार्मिक भावना को ऐसे नहीं भड़का सकते हैं।

#cowslaughter is NOT banned in #kerala. Dear Kerala people and politicians of Kerala, not good to hurt the sentiments of #Hindus. If u openly do that, sorry to sound but God also openly does it.. God is one but u can’t hurt religious faith like thispic.twitter.com/eqBwM7F15G

— PAAYAL ROHATGI & TEAM (@Payal_Rohatgi) August 27, 2018