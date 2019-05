Payal Rohtagi React Anurag Kashyap Tweet: डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। पोस्ट में अनुराग ने जो स्क्रीनशॉट लगाया है उसपर उनकी बेटी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अनुराग ने इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी से सवाल पूछा था कि वह इन लोगों का कैसे सामना करें। अनुराग कई मौकों पर सरकार की नीतियों का विरोध करते आए हैं। अब एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने अनुराग की इस पोस्ट के लिए उन्हें आड़े हाथों लिा है। अनुराग पर तंज कसते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वह पीएम मोदी, आरएसएस और भगवान राम के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पायल ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा, ”एक अवॉर्ड्स वापसी गैंग था। जिसमें अनुराग कश्यप जैसा निर्देशक भी था, जो पीएम मोदी के प्रति अपनी नफरत दिखा रहा था। अनुराग ने अब अपनी नफरत का दायरा बढ़ा दिया है और अपनी मनगढ़ंत कहानियां सोशल मीडिया पर बेचता है। यहां वह अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। अनुराग कश्यप करण जौहर तो नहीं है। वह अपनी फिल्मों में रेप, गरीबी, हिंसा और ड्रग्स जैसी नकारात्मक चीजों को दिखाता है। उनकी फिल्मों को देखकर लोग डिप्रेस हो जाते हैं। हम सभी को कभी-कभी डार्क फिल्में पसंद भी आती हैं, इसलिए उन्हें अच्छा फिल्ममेकर भी कहा जाता है।”

I am a proud #Hindu. I am NOT ashamed to love my religion. I respect other religions but I am proud of my religious beliefs. I don’t belong to any particular industry. I belong to MYSELF & my abilities to better as an Actor/Performer. I am NO sheep. I am Humanbeing with a brain. pic.twitter.com/rAKSOVf0QC

— PAYAL ROHATGI & Team -BHAKTS of BHAGWAN RAM (@Payal_Rohatgi) April 19, 2018