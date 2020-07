बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी अपनी बेबाक छवि को लेकर काफी मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स और वीडियो को लेकर सुर्खियों में रहने वाली पायल रोहतगी ने इस बीच यशराज फिल्म्स पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने यशराज बैनर की कास्टिंग डायरेक्टर पर खुलासा करते हुए एक वीडियो शेयर किया है।

पायल रोहतगी ने एक वीडियो के जरिए यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि शानू शर्मा ने मीटिंग और पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए उनसे 5 हजार रुपए ले लिए थे। पायल ने कहा- ‘जब मैं छोटी फिल्मों से बड़ी फिल्मों में जाने की कोशिश कर रही थी तो यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर शानू ने मिलने से इनकार कर दिया था। जब पायल ने बहुत मिन्नतें की तो शानू ने सिर्फ मुलाकात करने और फोटो देखने के लिए 5000 रुपए मांगे थे’।

अपने इस अनुभव को साझा करते हुए पायल ने कहा कि जब ये कास्टिंग एजेंट इंडस्ट्री में थोड़े बहुत काम किए हुए लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो पता नहीं ये न्यूकमर्स के साथ क्या करते होंगे। बता दें, ‘शुद्ध देसी रोमांस’ और ‘ब्योमकेश बख्शी’ फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर शानू ही थीं। सुशांत सिंह की मौत के बाद पुलिस ने यशराज प्रोडक्शन से भी पूछताछ की थी। तब प्रोडक्शन से सुशांत के साथ किए गए कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट भी मांगे गए थे।

गौरतलब है कि इससे पहले पायल रोहतगी ने नेपोटिज्म को लेकर करण जौहर पर निशाना साधा था। पायल ने आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा को ब्रेक दिए जाने पर सवाल उठाए थे।

Ram Ram ji Sharing my #Personal experience of how #YashRaj casting director #shanoosharma charged me 5000 rupees for wanting to meet in person to share my photos & to work with the banner. Imagine what they must be doing in their #Talentagency to newcomers #BollywoodMAFIA pic.twitter.com/v0tNDfXAdS

— PAYAL ROHATGI & Team- Bhagwan Ram Bhakts (@Payal_Rohatgi) July 4, 2020