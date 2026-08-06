भोजपुरी इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का रिश्ता लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ज्योति, पवन सिंह से अलग नहीं होना चाहतीं। वो कई बार बोल चुकी हैं कि वो अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही हैं और अब उन्होंने मां बनने के सपने को लेकर भी बात की है।

हाल ही में ज्योति सिंह को एक आईवीएफ सेंटर पर देखा गया। जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो भी मां बनना चाहती हैं। ज्योति सिंह ने कहा, “मैं भी एक महिला हूं और मेरा भी मन होता है कि मेरा एक बच्चा हो। मैं भी मां बनूं। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है, तो वह इसी सेंटर में आएंगी। यह कहते हुए ज्योति सिंह हंसने लगीं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या IVF के जरिए बच्चा करेंगी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, “बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मैं लोगों को जागरूक कर रही हूं, तो भविष्य में मुझे ऐसा लगा तो मैं जरूर IVF से मां बनूंगी।”

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पवन सिंह के साथ क्यों टूटा ज्योति का रिश्ता?

कुछ महीने पहले ज्योति सिंह ने सूर्या भाई के पॉडकास्ट में बताया था कि उनके रिश्ते में दरार आखिर कब और कैसे पड़नी शुरू हुई। उन्होंने कहा था कि उनकी लाख कोशिशों के बाद भी पवन सिंह संग उनका रिश्ता नहीं बच पाया।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आज भी पवन सिंह से प्यार करती हैं तो उन्होंने कहा था, “वो मेरे पति हैं दिल से निकलने का सवाल ही नहीं होता है। हम जिस कास्ट और फैमिली से आते हैं वहां पति ही पति होता है। पति पूजनीय होता है।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…