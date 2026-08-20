भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इस वक्त रिएलिटी शो में हैं। शो का नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें वो अपनी दिवंगत पत्नी को याद कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पवन सिंह ने उन्हें अपने जीवन की देवी बताया है।

प्रोमो में पवन सिंह अपनी पत्नी की मौत के बारे में बताते हुए भावुक होते दिख रहे हैं। पवन सिंह और उनकी पहली पत्नी स्वर्गीय नीलम सिंह की शादी की झलकियां भी दिखाई गईं।

प्रोमो में पवन सिंह अपनी पत्नी की तस्वीर को कपड़े से साफ कर उसके आगे दीपक चलाते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं। इसके बाद वो उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि उनकी पहली पत्नी उनके जीवन की देवी थीं और हमेशा रहेंगीं।

इसके अलावा पवन सिंह बताते हैं कि एक दिन वो फिल्म की शूटिंग करके घर लौटे और वापस आकर देखा तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। पवन सिंह कहते हैं, “ये हमारे जीवन की देवी, जब से मुझे मिली तब से थीं, हैं और इस शरीर में जब तक जान रहेगी तब तक ये ही हमारी जीवन हैं।”

वो आगे कहते हैं, “मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था। घर आते-आते बहुत देर हो चुकी थी। मैं घर लौटा, हॉल का दरवाजा खुला हुआ था हॉल क्रॉस किया, अपने रूम का दरवाजा खोला और देखा कि दुनिया खत्म।”

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दो बार शादी कर चुके हैं पवन सिंह

बता दें कि पवन सिंह ने साल दिसंबर 2014 नीलम सिंह से शादी की थी। कुछ ही महीने बाद मार्च 2015 में नीलम ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। साल 2015 में ही पवन सिंह और अक्षरा सिंह का नाम भी एक दूसरे से जुड़ा था। 2018 तक इनके अफेयर की चर्चा रही और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसका कारण पवन सिंह की दूसरी शादी बताई जाती है। 6 मार्च 2018 को पवन ने ज्योति सिंह से शादी की थी। मगर करीब 2 साल बाद 2020 में कोविड के दौरान इनके रिश्ते में भी दरार आ गई। अब इनका तलाक का केस चल रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…