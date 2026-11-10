तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण इस वक्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने अलगाव का ऐलान किया है। दोनों शादी के 13 साल बाद एक दूसरे से अलग हो गए हैं, इस शादी से उनके दो बच्चे भी हैं। इस खबर के बाद पवन कल्याण एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं।

तीन बार शादी कर चुके हैं पवन कल्याण

अन्ना कोनिडेला, पवन कल्याण की तीसरी पत्नी थीं, जिनसे उन्होंने साल 2013 में शादी की थी। इस शादी से करीब एक साल पहले ही उन्होंने दूसरी पत्नी से तलाक लिया था। पवन कल्याण ने साल 2009 में एक्ट्रेस और निर्देशक रेणु देसाई से शादी की थी। दोनों की शादी करीब 3 साल तक चली और 2012 में वो अलग हो गए। इस शादी से भी पवन कल्याण के दो बच्चे हैं।

साल 1997 में की थी पहली शादी

पवन कल्याण ने 1997 में विशाखापत्तनम की रहने वालीं नंदिनी से शादी की थी। उस वक्त पवन कल्याण फिल्मों में अपना करियर बना रहे थे, दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी की थी और कुछ समय में ही उनके रिश्ते में दिक्कतें आने लगीं। कहा जाता है कि शादी के दो साल बाद 1999 में ही पवन कल्याण और उनकी पत्नी अलग रहने लगे और साल 2008 में वो कानूनी तौर पर अलग हो गए।

पवन कल्याण ने अन्ना के साथ अलगाव की खबर शेयर करते हुए लिखा कि वो उनके दोस्त हमेशा रहेंगे। ऐसा ही रिश्ता पवन का उनकी दूसरी पत्नी रेणु से भी है। हालांकि रेणु कई बार कह चुकी हैं कि लोग उन्हें केवल पवन कल्याण की पत्नी के तौर पर देखते हैं और उनकी पहचान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि उन्होंने कई मौकों पर उनकी तारीफ भी की है।

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दूसरी पत्नी करती हैं पवन कल्याण की तारीफ

रेणु देसाई ने साल 2017 में एबीएन तेलुगु को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि वह पवन को सबसे ज्यादा करीब से समझ पाई थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि पवन बुरे इंसान नहीं हैं।

‘मैं उन्हें सबसे करीब से समझ पाई थी’

इंटरव्यू के दौरान जब रेणु से पूछा गया कि कई लोग पवन कल्याण को समझना मुश्किल मानते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, “मुझे लगता है कि वह भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि मैं उन्हें सबसे करीब से समझ पाई थी। मैं सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं, बल्कि उनकी सहकर्मी भी थी। जब आप किसी के साथ दिन-रात रहते हैं, तो वह आपकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा हम दोस्त भी थे। हमारा रिश्ता आम पति-पत्नी जैसा नहीं था। हम हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहे और इसी वजह से वह मुझसे ज्यादा बातें साझा करते थे।”

बातचीत के दौरान रेणु ने सोशल मीडिया पर अपनी उस पोस्ट के बारे में भी बात की, जो उन्होंने दोबारा शादी करने की इच्छा जाहिर करने के बाद हुई ट्रोलिंग के जवाब में लिखी थी। पवन से तलाक के करीब पांच साल बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी एक परेशानी ने उन्हें दोबारा जीवनसाथी की जरूरत के बारे में सोचने पर मजबूर किया था। हालांकि, उस समय उन्होंने साफ किया था कि वह फिलहाल सिंगल हैं।

दोबारा शादी की बात पर हुई थी ट्रोलिंग

रेणु के दोबारा शादी करने की इच्छा जाहिर करने पर पवन कल्याण के कुछ फैंस ने नाराजगी जताई थी। हैरानी की बात यह थी कि पवन खुद रेणु से तलाक के कुछ समय बाद ही तीसरी शादी कर चुके थे, लेकिन रेणु के इस फैसले पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि अगर उन्होंने दूसरी शादी की तो वे उनका सम्मान करना बंद कर देंगे।

इस पर रेणु ने सोशल मीडिया पर एक सख्त पोस्ट लिखकर समाज में मौजूद दोहरे रवैये पर सवाल उठाए थे। हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर पवन या उनके फैंस का नाम नहीं लिया था।

अपनी पोस्ट की शुरुआत में उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह बात सिर्फ उनके बारे में नहीं है। उन्होंने तेलुगु में लिखा था, “हमारे समाज में एक पुरुष कुछ भी कर सकता है और कितनी भी बार शादी कर सकता है, लेकिन किसी महिला का दूसरे रिश्ते के बारे में सोचना भी पाप माना जाता है। क्या एक महिला को पूरी जिंदगी पछतावे के साथ अकेले ही रहना चाहिए?”

इसी इंटरव्यू में रेणु ने दोबारा शादी करने के अपने फैसले पर भी खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, “पिछले साल तक मेरा मन पूरी तरह बंद था। मैं शादी या प्यार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहती थी। आज भी मुझे प्यार की बहुत ज्यादा परवाह नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं फिल्मों में दिखाए जाने वाले पारंपरिक रोमांस की उम्मीद नहीं करती। लेकिन मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत जरूर है, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी साझा कर सकूं।” हालांकि, रेणु देसाई ने दोबारा शादी करने का फैसला कभी नहीं लिया और आज भी वो सिंगल हैं।

हाल ही में विजुअल टॉक्स पॉडकास्ट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह आज तक पवन कल्याण की पूर्व पत्नी वाली पहचान से बाहर नहीं निकल पाई हैं। अपनी स्थिति की तुलना भगवान राम के वनवास से करते हुए रेणु ने कहा, “14 साल हो गए हैं। भगवान राम को भी वनवास हुआ था, लेकिन उनका वनवास सिर्फ 14 साल का था। मेरा वनवास कब खत्म होगा?”

पवन कल्याण ने तीन शादियों पर क्या कहा था?

पवन कल्याण पहले भी अपनी असफल शादियों को लेकर खुलकर बात कर चुके हैं। साल 2023 में नंदमुरी बालकृष्ण के शो ‘Unstoppable with NBK’ में बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी तीनों शादियों के बारे में बताया था।

पवन ने कहा था, “मेरी पहली शादी (नंदिनी के साथ) बिल्कुल पारंपरिक तरीके से हुई थी। परिवार के बड़े-बुजुर्गों ने यह रिश्ता तय किया था। लेकिन हर रिश्ता सफल नहीं होता। इसलिए कुछ जोड़ों को अलग होना पड़ता है। दूसरी बार (रेणु देसाई के साथ) भी शायद विचारों में मतभेद थे या सहमति नहीं बन पाई थी। परिस्थितियां कुछ अलग थीं।”

उन्होंने आगे कहा था, “लेकिन कुछ लोग मेरी तीन शादियों की बात बार-बार दोहराते रहते हैं। मैंने तीनों महिलाओं से एक ही समय पर शादी नहीं की थी और न ही मैं तीनों के साथ एक ही घर में रहता हूं। जब एक इंसान के साथ रिश्ता नहीं चल पाया, तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। यह सब किसी इच्छा या आकर्षण की वजह से नहीं हुआ, बल्कि परिस्थितियां ऐसी बनीं। इन सबमें सिर्फ दर्द ही शामिल है।”