इस सुपरस्टार की पोस्ट पर जूते मारना शख्स को पड़ा महंगा, फैन्स ने जमकर पीटा और वीडियो किया वायरल

कहा जाता है कि साउथ इंडिन फिल्म स्टार्स की फैन फॉलोइंग कमाल की होती है। माना जाता है कि बॉलीवुड स्टार्स के फैन्स की तुलना में में दक्षिण भारतीय सिनेमा कलाकारों के फैन्स में अजब सा दीवानापन होता है। तेलुगू अभिनेता पवन कल्याण की गजब की फैन फॉलोइंग है। हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ जिसमें आप एक शख्स को पवन की तस्वीर पर थूकते और उसे जूते मारते देख सकते हैं। वीडियो जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वही शख्स आपको अंडरवियर पहने जमीन पर बैठा नजर आता है।

उसे कई लोगों ने घेर रखा है और वह हाथ जोड़े हुए माफी मांग रहा है। वह कुछ बोल ही रहा होता है कि सभी लोग उसे मिलकर पीटना शुरू कर देते हैं। सभी उसे जमकर पीटते हैं। इस वीडियो को वैरिफाइड ट्विटर हैंडल तेलुगू 360 से भी शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा- पवन के फैन्स का एक वीडियो जिसमें फैन्स एक युवा को बुरी तरह पीट रहे हैं। हालांकि विक्टिम निर्दोष नहीं है। पहले उसने पवन के पोस्टर पर चप्पलें मारीं और यही उसकी गलती थी।

Video of pawanfans beating an youngster so badly !

The victim isn't innocent either – he did first mistake by hitting poster w/ chappals see both in video

Though these fans' fights are trivial , uploading them to web , terrorizing all others about same assault is dangerous pic.twitter.com/aLGssY4LgO

— Telugu360 (@Telugu360) January 18, 2018