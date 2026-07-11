स्वाति आनंद भारतीय टेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत रामानंद सागर के लोकप्रिय धारावाहिक ‘श्री कृष्णा’ में चित्रलेखा के किरदार से की थी। हालांकि, उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ‘पवित्र रिश्ता’ में मंजूषा और ‘कुमकुम भाग्य’ में मिताली राज मेहरा की भूमिका निभाकर मिली।

प्रोफेशनल लाइफ के अलावा एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि वह करीब 25 साल से रिलेशन में हैं, लेकिन वह कभी शादी नहीं करेंगी, और अब तक शादी ना करने की वजह पर उन्होंने बात की। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 65 साल की उम्र में भी कुंवारी क्यों हैं।

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एक्ट्रेस स्वाति आनंद ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए एक किस्सा साझा किया। एक्ट्रेस ने सालों तक शादी ना करने की वजह बताई। उनका मानना है कि आजकल जिस तरह से लोगों की शादियां टूट रही हैं और लोग आपस में रहने लगे है, इसे देखते हुए उन्हें काफी डर लगता है। एक्ट्रेस टेली मसाला से बातचीत में उनसे पूछा गया कि क्या आपका मन शादी करने का नहीं किया।

इस पर जवाब देते हुए स्वाति ने कहा, ‘मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं, मैं बचपन में भी ऐसा ही बोलती थी कि मैं हमेशा अकेली रहूंगी और कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी मां को बुरा लगता था। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे डर था कि मैं जहां भी जाऊंगी, क्या मुझे वो आजादी मिलेगी जो मुझे हमेशा मेरे घर में मिली है। वो सवाल हमेशा मेरे दिमाग में रहता था।’

एक्ट्रेस ने बताया ‘मैं बहुत इमोशनल हूं, हम इंसान हैं और उम्मीद लगाना नॉर्मल है। भगवान नहीं हैं कि बस करते जाए और बदले में उम्मीद ना लगाएं। मेरे मानना था कि जैसे आजकल रिश्ते इतने कॉम्प्लीकेटिड होते जा रहे हैं, तो भले ही सहूलियतें बढ़ रहीं हैं लेकिन रिश्तों में दूरी आ रही है। तो मुझे ये अपनी लाइफ में नहीं चाहिए था।’

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एक्ट्रेस ने आगे बताया कि ‘मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला, और मैं नहीं चाहती थी कि वो प्यार मेरी लाइफ से जाए। तो इसलिए जो प्यार मेरे पास है, मैं उसे ही समेटकर रखना चाहती थी और मैंने यही किया। मेरे घर में सब कहते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट हूं। मैं सब कर लेती हूं और सब संभाल सकती हूं, मेरे परिवार को ये पता है।’

‘मैं पवित्र रिश्ता के समय भी सारे बिजी शेड्यूल के बीच भी अपने मां पापा के लिएखाना बना कर चली जाती थी। उन्होंने कहा कि मुझे डर था कि शायद जो मेरी दूसरी फैमिली बनती वो इतना ना समझती जैसे मेरे मां पापा समझ जाते थे। वो नहीं समझ पाते है, बस कहने के लिए होता है कि बेटी बन जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है।’ स्वाति आनंद ने कहा

एक्ट्रेस ने इन सभी बातों के बाद अपने 25 सालों के रिलेशन को भी कबूल किया। उन्होंने कहा कि ‘वह काफी प्राइवेट इंसान हैं और पर्सनल लाइफ पर ज्यादा बात नहीं करती हैं।’ वो कहती है ‘मेरी पर्सनल लाइफ है और बहुत सालों से है 24-25 सालों से हैं। हर सेट पर सभी को पता होता है लेकिन मैं उस पर अलग से बात करना कम पसंद करती हूं।’