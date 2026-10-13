मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने हम सभी को कई यादगार फिल्में और किरदार दिए हैं। इन्हीं में से एक है विजन। विजन के किरदार को पहली बार 2015 में आई फिल्म ‘एवेंजर्स: एज ऑफ अल्ट्रॉन’ में देखा गया था। अब इस किरदार को निभाने वाले ब्रिटिश एक्टर पॉल बेटनी (Paul Bettany) ने एक बड़ी बात कह दी है।

पॉल बेटनी ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि मार्वल ने उनके करियर और निजी जीवन में बदलकर रख दिया है। ये सब एक दशक पहले तब हुआ जब उनकी किस्मत चौंकाने वाला मोड़ लिया।

बेटनी ने याद किया कि एक वक्त था जब उन्हें कहा गया कि उनका हॉलीवुड करियर खत्म हो गया है। इसके कुछ ही पल बाद उन्हें विजन का रोल ऑफर मिल गया।

प्रोड्यूसर ने कही कड़वी बात

सोमवार, 12 अक्टूबर को डिज्नी प्लस (Disney+) की टीवी मिनी सीरीज ‘विजनक्वेस्ट’ (VisionQuest) का लंदन में प्रीमियर हुआ। इस दौरान रॉयटर्स से बात करते हुए बेटनी ने कहा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने से उन्हें ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों तरह से कई मौके मिले हैं।

उन्होंने कहा, ‘इसका मतलब है कि मैं काम न लेकर अपने परिवार के साथ समय बिता पाया हूं। इसका मतलब है कि मैं एक फिल्म को डायरेक्ट और राइट कर पाया हूं। इसका मतलब है कि मैं ऐसी फिल्मों को फंड दिला सकता हूं जो इसके बिना नहीं दिला पाता।’

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पॉल बेटनी पहली बार मार्वल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट J.A.R.V.I.S. की आवाज के रूप में जुड़े थे। उसके बाद 2015 की ‘एवेंजर्स: एज ऑफ अल्ट्रॉन’ (Avengers: Age of Ultron) में उन्होंने एंड्रॉयड विजन के रूप में उनकी ऑन-स्क्रीन काम किया।

एक्टर ने कहा कि विजन की भूमिका निभाने का मौका उनके करियर के एक मुश्किल दौर में आया। उन्होंने बताया कि एक प्रोड्यूसर ने उनसे कहा था कि दो फ्लॉप फिल्मों के चलते हॉलीवुड में उनका करियर खत्म हो गया है।

बेटनी ने कहा, ‘मैं एक प्रोड्यूसर के साथ ऑडिशन कर रहा था जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा करियर खत्म हो गया है। मैं उठा, मैं बाहर निकला, मैं नीचे गया और मेरे पैर जवाब दे गए। मैं सनसेट बुलेवार्ड पर बैठ गया और मैंने कहा, ‘पता है क्या, शायद वह सही है, शायद मेरा करियर खत्म हो गया है।”

उन्होंने आगे बताया, ‘फिर मेरा फोन बजा। मैंने जवाब दिया। दूसरी तरफ जॉस वेडन (Joss Whedon) थे, जिन्होंने कहा, ‘क्या तुम विजन का किरदार निभाना चाहोगे?’ और यह एक सच्ची कहानी है।’

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कहां देख सकते हैं विजनक्वेस्ट?

‘विजनक्वेस्’ सीरीज की बात करें तो ये एक ट्रिलॉजी को पूरा करती है। 2021 में ‘वांडाविजन’ (WandaVision) के साथ इस ट्रिलॉजी की शुरुआत हुई थी, जिसे खूब सराहा गया। फिर 2024 में ‘अगाथा ऑल अलोंग’ (Agatha All Along) आई। नई सीरीज़ विजन की कहानी है। सीरीज में विजन, एक रहस्यमयी लड़के के साथ भागते हुए एक नए उद्देश्य की तलाश कर रहा है। ये लड़का उसका बेटा हो सकता है।

क्रिएटर और शोरनर टेरी मेटालस (Terry Matalas) ने कहा कि सीरीज़ AI के बारे में चिंताओं से जुड़ी है। उन्होंने कहा, ‘हमारे पास यह घर है जो माना जाता है कि एक AI के दिमाग में है और यह चीजों को थोड़ा गलत करता है, जिस तरह से AI करता है जब यह कई चीजों को मिलाकर एक बनाने की कोशिश करता है।’

भारत में आप ‘विजनक्वेस्ट’ सीरीज को 14 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे।