Pattas trailer Released: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष कुमार लगातार इन दिनों अपनी एक के बाद एक एक्शन फिल्म दे रहे हैं। रांझणा अभिनेता की आने वाली फिल्म Pattas का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म में वह डबल रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्ममेकर्स ने Pattas का ट्रेलर फिल्म रिलीज होने से एक हफ्ते पहले जारी किया है। फिल्म का निर्देशन सेंथिल कुमार ने किया है। फिल्म बदले की कहानी पर आधारित है, जिसमें धनुष दो अलग-अलग लुक में दिखाई देंगे। आने वाली फिल्म में जहां एक ओर धनुष यंग एज वाले लुक में दिखाई देंगे तो दूसरी ओर वह एक सीरियस पिता की भूमिका में नजर आएंगे। पट्टास के ट्रेलर को देखकर साफ जाहिर होता है कि फिल्म में धनुष मार्शल आर्ट और किस बॉक्सिंग करते दिखाई देंगे।

ट्रेलर को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है, जिसके कलरफुल विजुअल्स बेहद शानदार दिख रहे हैं। फिल्म में धनुष के साथ मेहरीन कौर पीरजादा, स्नेहा और नवीन चंद्रा भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। पट्टास के जरिए धनुष अपने फैंस को पोंगल का तोहफा दे रहे हैं जो कि 16 जनवरी 2020 को रिलीज हो रही है। फिल्म समीक्षकों की मानें तो त्योहारी सीजन में रिलीज हो रही पट्टास अच्छा बिजनेस करेगी। फिल्म में विवेक मर्विन ने म्यूजिक दिया और सिनेमेटोग्राफी में ओम प्रकाश का योगदान है। पट्टास का गाना Arey O Samba, Dhamki maaro को यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है।इसके अलावा धनुष के पास Vada Chennai 2, Karkan, Subraj Combo जैसी तमाम फिल्मों के ऑफर हैं। ये सारी फिल्म साल 2020 में रिलीज होंगी। फिलहाल वह पट्टास के प्रमोशन में बिजी हैं और इसके बाद वह मारी सेल्वाराज की फिल्म करकान की शूटिंग करेंगे जो कि जुलाई में रिलीज होगी।

बीते साल के अंतिम माह में धनुष की फिल्म Enai Noki Paayum Thota (ENPT) को भी काफी पसंद किया गया। Enai Noki Paayum Thota में धनुष और मेघा की जोड़ी को आनस्क्रीन केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था। Enai Noki Paayum Thota में धनुष एक कॉलेज स्टूडेंट के रूप में दिखाई दिए थे, जिन्हें अपनी क्लासमेट से प्यार हो जाता है। कहानी में अपने प्यार को हासिल करने के लिए घनुष काफी कुछ सहना पड़ता है लेकिन वह हर कीमत पर अपनी मोहब्बत को पाने की कोशिश करता है।

