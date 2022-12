Pathaan Controversy: भगवा रंग को लेकर भड़के अयोध्या के संत, बोले-अगर वो मिल गया तो उसे भी जिंदा जला दूंगा

Pathaan Controversy: जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है अगर शाहरुख खान उन्हें मिल जाएं तो वह उन्हें जिंदा जला देंगे।

Pathaan Controversy शाहरुख खान/Shahrukh Khan (फाइल फोटो)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram