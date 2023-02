Pathan Box Office Collection Day 8: ‘पठान’ ने आठवें दिन रच दिया इतिहास, 665 करोड़ के पार पहुंचा कमाई का आंकड़ा

Pathan Box Office Collection Day 8: फिल्म से जल्द ही वर्ल्डवाइड 1000 का आंकड़ा पार करने की उम्मीद जताई जा रही है।

Pathan worldwide collection: 'पठान' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Pathan Box Office Collection News: शाहरुख खान की ‘पठान’ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस कर रही है। पहले 7 दिनों में फिल्म ने भारत को अन्य देशों को मिलाकर 634 करोड़ रुपये का कमाए। अगर बात केवल भारत की करें तो फिल्म ने आठ दिनों में 349.75 करोड़ कमाए। वहीं आठवें दिन फिल्म का कुल कलेक्शन 665 करोड़ के पार पहुंच गया है। बात अगर भारत की करें तो ‘पठान’ ने 18 से 19 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। ये फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। बता दें कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही 50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। इसके बाद Pathan ने 57 करोड़ से ओपनिंग की। जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए गर्व की बात है। बीते कई सालों में बाहुबली के बाद ये फिल्म वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बनने की उम्मीद है। पठान ने महज 8 दिनों में 665 करोड़ कमा लिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पठान रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इससे पहले आमिर खान की फिल्म ‘Dangal’ पहले नंबर पर और दूसरे नंबर प्रभास की ‘Bahubali’ ये बेंचमार्क सेट करने वाली फिल्में थीं। Also Read Pathaan Collection: ‘पठान’ का फेक कलेक्शन दे रहे हैं प्रोड्यूसर? KRK ने आदित्य चोपड़ा पर लगाए गंभीर आरोप Pathan 25 जनवरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। जो पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। पहले दिन 57.05 करोड़ करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 70.05 करोड़ा का बिजनेस किया था। फिल्म ने तीसरे दिन 39.25 करोड़, चौथे दिन 51 करोड़, पांचवे दिन 60.75 करोड़, छठे दिन 25 करोड़ और सातवें दिन 20 से 22 करोड़ का बिजनेस किया। शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने फिल्म Pathan के साथ चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। इसी के साथ वह पहली बार हार्ड कोर एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। अपने 32 साल के करियर में शाहरुख की छवि रोमांटिक हीरो वाली बनी रही। हालांकि शाहरुख के एक्शन के लिए भी उन्हें दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है।

