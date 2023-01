‘PATHAAN’ NEW MILESTONE: FASTEST

TO HIT ₹ 250 CR… AGAIN OVERTAKES ‘KGF2’, ‘BAAHUBALI 2’, ‘DANGAL’…

⭐️ #Pathaan: Will cross ₹ 250 cr today [Day 5]

⭐️ #KGF2 #Hindi: Day 7

⭐️ #Baahubali2 #Hindi: Day 8

⭐️ #Dangal: Day 10

⭐️ #Sanju: Day 10

⭐️ #TigerZindaHai: Day 10#India biz. pic.twitter.com/DFsXcptErD