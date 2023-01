Pathaan box office collection day 1: शाहरुख खान का दमदार कमबैक, पहले दिन 50 करोड़ के पार फिल्म की कमाई

Pathan Opening Day 1 Box Office Collection in Hindi: सिद्धार्थ आनंद की स्पाई थ्रिलर के साथ शाहरुख खान अपने करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग देने के लिए तैयार हैं।

Pathaan Box Office Collection Day 1

