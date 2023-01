Pathaan Box Office Day 6 Collection: पठान की धुआंधार कमाई जारी, छठे दिन 300 करोड़ पार हुआ कलेक्शन

शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की ‘पठान’ (Pathaan) बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John abraham) स्टारर यह फिल्म अभी तक कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अभी तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनकर उभरी है। सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) के निर्देशन में बनी एक्शन से भरपुर ‘पठान’ को पहले ही दिन से दर्शकों को बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। इस फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं। लेकिन ‘पठान’ को लेकर अभी भी सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ रही है। पठान 6 दिन में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट्स दे चुके शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। ज्यादातर सिनेमाहॉल हाउसफुल चल रहे हैं। फिल्म ने 6 दिनों में 300 करोड़ का शानदार कलेक्शन पार कर लिया है। छठे दिन’पठान’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक पठान ने 5 दिनों में दुनियाभर में 542 करोड़ की रिकॉर्डतोड़ कमाई की है। वही फिल्म ने छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बरकरार रखा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मानें तो रविवार के मुकाबले सोमवार को ‘पठान’ के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई है। इसके बावजूद पठान ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखते हुए सोमवार को करीब 25 करोड़ का कारोबार किया है। इसी के साथ ‘पठान’ का कुल कलेक्शन 300 करोड़ के करीब पहुंच गया है। लेकिन फिल्म छठे दिन के कलेक्शन में कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है। पहले सोमवार सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बाहुबली 2 हिंदी के नाम है। इसने 40.25 करोड़ का बिजनेस किया था। पठान इस लिस्ट में केजीएफ 2, संजू, और आमिर खान की फिल्म दंगल से पीछे हैं।

