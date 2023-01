Pathan Box office Collection Day 4: चौथे दिन भी पठान ने की ताबड़तोड़ कमाई, 200 करोड़ का आंकड़ा भी किया पार

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh khan) की फिल्म ‘पठान’ इन दिनों सिनेमाघरों में जमकर धूम मचा रही है।

पठान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की है। सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) के निर्देशन में बनी एक्टर की फिल्म ‘पठान’ (Pathan) दर्शकों का भरपुर मनोरंजन कर रही है। सिनेमाघरों में ‘पठान’ कमाल कर रही है। ‘पठान’ को रिलीज हुए आज पांचवां दिन है। अगर इसके पिछले चार दिनों के कलेक्शन की बात करें तो इसने ताबड़तोड़ कमाई की है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John abraham) स्टारर यह फिल्म अभी तक कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अभी तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनकर उभरी है। वहीं अब फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन भी सामने आ गए हैं। फिल्म ने चौथे दिन करीब 55 करोड़ की कमाई की है। पठान ने किया कितना कलेक्शन 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म पठान ने पहले ही दिन धमाका कर दिया था। रिलीज से पहले जहां फिल्म के बायकॉट की मांग की जा रही थी तो वहीं अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है। जहां फिल्म ने पहले दिन 57 करोड़ का कलेक्शन किया था और हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई थी, वहीं दूसरे दिन इसने 70.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो तीसरे दिन फिल्म की कमाई 39.25 करोड़ रुपये रही थी और अब चौथे दिन कमाई के सामने आए शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने शनिवार को 55 करोड़ का कलेक्शन किया है। ऐसे में अब इसकी कुल कमाई 221.75 करोड़ रुपये हो गई है। मतलब आने वाले दिनों में फिल्म पठान 300 करोड़ का आंकड़ा जल्द ही पार कर सकती है। फिल्म में सलमान खान का कैमियो बता दें कि फिल्म’पठान’ में शाहरुख खान एक रॉ एजेंट का किरदार निभा रहे है और जॉन अब्राहम विलेन की भूमिका में नजर आए हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण को शाहरुख खान के लव इंटरेस्ट के रूप में पेश किया गया है। इसी के साथ सलमान खान ‘टाइगर’ बनकर फिल्म में कैमियो करते नजर आए हैं। कई सालों के बाद सलमान और शाहरुख को बड़ी स्कीन पर एक साथ देखा जाएगा। उनके साथ आने से फैंस भी काफी खुश हैं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्में वहीं शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर जल्द ही राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में नजर आएंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू लीड रोल में दिखाई देंगी। फिल्म डंकी 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा एक्टर निर्देशक एटली के साथ फिल्म जवान में नजर आएंगे। यह फिल्म 2 जून को हिंदी के साथ ही तमिल, तेलुगू और मलयालम में रिलीज होगी।

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram