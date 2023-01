#AskSRK: Shahrukh Khan से एक शख्स ने मांगा ओटीपी, एक्टर बोले- बेटा मैं इतना फेमस हूं मुझे….

शाहरुख खान ( Shahrukh Khan) ने ट्विटर पर #AskSRK सेशन रखा। इस दौरान कई फैंस सहित फिल्मी सितारों ने किंग खान से कई सवाल-जवाब किए।

शाहरुख खान/Shahrukh Khan (फाइल फोटो)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram