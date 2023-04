‘पाताललोक’ फेम एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी ने प्रोड्यूसर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, बोलीं- मुझे धमकी दी है कि मेरी तस्वीरें…

स्वास्तिका मुखर्जी ने ‘शिबपुर’ फिल्म के सह-निर्माता संदीप सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

बंगाली एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram