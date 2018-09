Pataakha Box Office Collection Day 2: फिल्म ‘पटाखा’ सिनेमाघरों में आ चुकी है। विशाल भारद्वाज की ये फिल्म थिएटर्स में तो दर्शकों को खूब पसंद आ रही है लेकिन बॉक्स ऑफिस में फिल्म ने पहले दिन 90 लाख रुपए ही कमाए। हालांकि फिल्म को लेकर अंदाजा था कि फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 1 से डेढ करोड़ रुपए कमा सकती है। लेकिन फिल्म पहले दिन 90 लाख रुपए में ही सिमट गई। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म के कलेक्शन का क्या हाल रहा इसपर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है।

बता दें, ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म पटाखा के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किए। तरण लिखते हैं- ‘शुक्रवार को फिल्म ने 90 लाख रुपए की कमाई की। शुरुवात कमजोर थी। वीकेंड पर फिल्म के ग्रो करने के चांस हैं। शुरुआत बहुत धीमी थी।’ विशाल की इस फिल्म से राधिका मदान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है।

#Pataakha Fri ₹ 90 lakhs [875 screens]. India biz… Had a lukewarm start at the start of Day 1 and should grow over the weekend… However, the growth has to be multi-fold since the starting point has been extremely low.

