अभिनेत्री परवीन बॉबी की मौत भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक हैं। 20 जनवरी 2005 को मुंबई में अपने फ्लैट में उनका शव मिला था। बताया जाता है कि उनकी मौत के बाद उनका शव करीब 3 दिनों तक घर में ही पड़ा रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह लंबे समय तक भूख और उनकी बीमारी थी। परवीन बॉबी के उन दर्दनाक दिनों को याद करते हुए दिग्गज एक्ट्रेस बिंदु ने बात की। उन्होंने बताया कि जब उनकी हालत खराब हो रही थी उस समय उन्होंने वो देखा था।

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परवान डायलॉग ही नहीं बोल पा रही थीं

दिग्गज अभिनेत्री बिंदु ने हाल ही में विक्की ललवानी के साथ इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने परवीन बॉबी के साथ अपने अनुभव को साझा किया साथ ही बताया कि उनकी बीमारी और खराब हालत के समय क्या हुआ था। दरअसल, होस्ट ने उनसे पूछा कि परवीन की काफी दर्दनाक मौत हुई तो बिंदु ने कहा कि ‘हां, बहुत दुख की बात थी। एक्ट्रेस ने कहा कि उनके सामने हुआ था। पहले तो हम लोग फिल्म जवालामुखी कर रहे थे।’

बिंदु ने परवीन के डायलॉग भूलने के बारे में बात करते हुए कहा, ‘परवीन फिल्म कर रही थीं, हमारी शिफ्ट 2 से 10 की थी, हम तैयार हो गए, हमने रियर्सल भी किया। हम से कहा गया कि परवीन आ रही है, बस आ रही हैं। फिर वो आईं, सेट पर आने के बाद उन्हें शॉट के लिए खड़ा किया गया, उनके कुछ डायलॉग थे लेकिन वो बोल ही नहीं पाए। एक दो लाइन बोले फिर भूल जाए। ऐसा बार बार होने लगा। पता नहीं वो सुन नहीं रही थी या क्या लेकिन वो कहीं और ही थीं।’

जब परवीन की बीमारी की शुरूआत हुई

‘प्रकाश जी ने कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो पैकअप कर लेते है, कल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हां मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, तो हमारा पैकअप हो गया। प्रकाश जी ने हमसे कहा कि कल फोन करूंगा, हो सकता शिफ्ट यही हो। दूसरे दिन मेरे पास फोन आया कि हमें ये शेड्यूल कैंसिल करना पड़ेगा, परवीन की तबीयत ठीक नहीं है।’ तब से उनका शुरू हुआ, अब ये नहीं मालूम कि एक्चुअल क्या हुआ, कि कितना सीरियस है, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था। फिर ये ब्रेक काफी लंबा हो गया तो उन्होंने फिल्म में परवीन को हटा कर रीना को लिया। फिर काफी सीन दोबारा शूट किए गए।’ बिंदु ने कहा

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‘उसके बाद मैं और परवीन किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे लेकिन वो जवाब यहां दे रही है मगर वो कहीं और है, वो देख कहीं और रही है। मेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने पूछा कि क्या हो रहा है ये, मैंने कहा पता नहीं क्या क्योंकि हमे समझ नहीं आया। वो हम्म हम्म कर रही लेकिन हमारी बात नहीं सुन रही थी। उस फिल्म की शूट के बाद जब वो बीमार पड़ी तो फिर उसके बाद सब खत्म ही हो गया। वो उनके बारे में सबसे दुखद बाद थी।’

अमिताभ और परवीन के बारे बिंदु ने क्या बताया

बिंदु से पूछा गया कि क्या सच में अमिताभ बच्चन को परवीन बॉबी पसंद करती थीं, तो इस पर जवाब देते हुए बिंदु ने बताया, कि ‘हमे ये कभी मालूम नहीं पड़ा, लेकिन बाद में उनका जब थोड़ा सा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ तो एक पार्टी में जब वो मिली तो सिर्फ अमिताभ के बारे में बात कर रही थीं। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत बोल रही हैं क्योंकि कभी मैंने उनको ऐसे देखा नहीं। हम लोगों से बहुत गलत चीजें बोलती थी तो फिर मेरी समझ में आ गई बात। मैंने अपने पति से कहा कि ज्यादा पूछों मत अब कुछ भी।’

एक्ट्रेस बिंदु इसके बाद कहती है कि ‘परवीन बॉबी का नर्वस ब्रेकडाउन था तो मैंने ज्यादा कुछ पूछने के लिए मना किया। उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है वो अमिताभ से प्यार करती हों लेकिन वो हमे नहीं पता। ऐसा बाद में सुनने में आया क्योंकि मेरी परवीन बॉबी के साथ ज्यादा फिल्में हुईं नहीं, तो मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता।’