कंगना रनौत ने नए साल के मौके पर शुक्रवार को अपनी आनेवाली फ़िल्म, ‘धाकड़’ की टीम को पार्टी दी। उनकी इस पार्टी में अर्जुन रामपाल, जो इस फिल्म का हिस्सा हैं (रिपोर्ट्स के मुताबिक़), अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के साथ पहुंचे थे। कंगना रनौत ने पार्टी की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की जिसमें वो अर्जुन रामपाल के साथ दिख रही हैं। इसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से एनसीबी पूछताछ कर चुकी है। इसी बात से जोड़कर लोग कंगना से पूछने लगे कि उनकी पार्टी में वो क्या कर रहे हैं?

कंगना रनौत ने ट्विटर पर फिल्म के डायरेक्टर और अन्य लोगों के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘हमारी धाकड़ टीम और हमारे चीफ के लिए चीयर्स! हमारे निर्देशक राज़ी घई, भारत के टॉप ऐड फिल्ममेकर हैं। ये उनकी पहली फिल्म है लेकिन उनके साथ काम करना खुशनसीबी की बात है। वो शानदार हैं।’ कंगना रनौत ने कई विडियोज़ भी शेयर किए हैं जिसमें पार्टी की तैयारियां देखी जा सकती है। कंगना रनौत के इस ट्वीट पर लोग उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। कुछ लोग कंगना का समर्थन भी कर रहे हैं।

पीयूष ने लिखा, ‘क्या कुछ तस्वीरों में अर्जुन रामपाल को देख पा रहा हूं मैं? ये वही अर्जुन रामपाल हैं जिन्हें एनसीबी ने समन किया था और वो अभी भी एनसीबी की निगरानी में हैं..ठीक कहा न मैंने?’ आशीष यादव ने लिखा, ‘अर्जुन रामपाल कंगना के साथ। इसका नाम तो ड्रग्स के लिए आया था। ये कंगना जितनी सीधी बनती है उतनी है नहीं।’ रेजिस्टेंस नाम के यूज़र ने लिखा, ‘आज साल का पहला दिन है और मैं बहुत दुखी हूं। मैं एक देशभक्त हूं मतलब बीजेपी का समर्थक हूं। मोदीजी मेरे लिए भगवान से भी ऊपर हैं। मोदीजी के कहने पर मैंने कंगना पर विश्वास किया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंगना के ऊपर मेरा भरोसा ख़त्म होता जा रहा है।’

श्रीराम सिंह ने लिखा, ‘चरसी रामपाल भी!एक बार तो विश्वास नहीं हो रहा था फिर मैंने कमेंट पढ़ा तब मुझे विश्वास हुआ कि मैं जो देख रहा हूं वो सही है।’ आलोक पुजारी ने लिखा, ‘अर्जुन रामपाल को देखकर सब लोग अचंभित हैं और होना स्वाभाविक है। अर्जुन रामपाल आपके साथ क्यों हैं ये तो दो नंबर की बात है। सुशांत के जाने के बाद भी कंगना इन लोगों से सतर्क नहीं है ये आश्चर्यजनक बात है। ये सारी गैंग भरोसे लायक नहीं है। मैं कंगना को इतना कहूंगा कि सतर्क रहें।’

Cheers to our Dhaakad team and our Chief…. our director Razy Ghai he is India’s top advert film maker, it’s his first film but so privileged to work with him, he is amazing pic.twitter.com/9EzviifT9p

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 1, 2021