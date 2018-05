बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम औैर डायना पेंटी की फिल्म ‘परमाणु’ रिलीज हो चुकी है। 25 मई को सिनमाघरों में आई जॉन की फिल्म का दर्शकों पर अच्छा इंपेक्ट पड़ा है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर बताया कि फिल्म को देश भर में 1935 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। ओवरसीज 270 और वर्ल्ड वाइड 2205 स्क्रीन्स पर फिल्म रिलीज हुई। फिल्म की तारीफ करते हुए तरण आदर्श ने इस फिल्म को 4 स्टार्स दिए हैं।

साथ ही अपने पोस्ट पर तरण ने लिखा- ‘हिंदी इंडस्ट्री की अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म। इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपको किसी दूसरे लेवल पर ही ले जाता है। यह फिल्म standing ovation डिजर्व करती है। इसे मिस मत कीजिएगा।’ जॉन के प्रोडक्शन की लेटेस्ट फिल्म परमाणु ने पहले दिन 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। फिल्म यकीनन दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है।

लेकिन फिल्म के ऑडियंस दूसरी तरफ हो रहे सेमी फाइनल आईपीए मैच के चलते बंट गए। इसके चलते जॉन और डायना की फिल्म ने 4.82 करोड़ रुपए की कमाई की। तरण आदर्श ने बताया, ‘फिल्म की लिमिटेड प्रमोशन और आईपीएल सेमी-फाइनल ने परमाणु के पहले दिन हो हिट किया। अब शनिवार और रविवार को देखना होगा की फिल्म कितनी रिकवरी करती है।’

Limited promotions and IPL semi-final hits the biz of #Parmanu on Day 1… Yet, the wonderful word of mouth should help recover lost ground on Sat and Sun… Fri ₹ 4.82 cr [1935 screens]. India biz.

