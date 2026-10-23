Parivarik Manuranjan Teaser: सोनी लिव की अपकमिंग फिल्म ‘पारिवारिक मनुरंजन’ का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो गया है। पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी की इस फिल्म को एक शुद्ध पारिवारिक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म होने वाली है। फिल्म के टीजर में पंकज त्रिपाठी और अदिती की खूबसूरत केमिस्ट्री देखने को मिली है।

‘पारिवारिक मनुरंजन’ के टीजर ने दर्शकों के बीच इसकी कहानी को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। यह फिल्म जल्द ही सोनी लिव पर रिलीज होगी। टीजर में अदिति राव हैदरी हेलेन नाम के किरदार में नजर आ रही हैं। वह दिल्ली से काम की तलाश में एक घर पहुंचती हैं और अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि वह वहां काम करने आई हैं। टीजर के इस सीन से कहानी में उनके किरदार की अहम भूमिका का संकेत मिलता है।

फिल्म में पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी के अलावा वरुण शर्मा, विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, हिमांशु मेहरा, अली अब्बास जफर, एलिसिया जफर, बृजेंद्र काला और भानुशाली स्टूडियोज से जुड़े नाम भी शामिल हैं। फिल्म की रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं किया गया है। इसे जल्द ही सोनी लिव पर स्ट्रीम किया जाएगा।

‘पारिवारिक मनुरंजन’ की कहानी और स्टारकास्ट हर पीढ़ी के दर्शकों को पसंद आने वाली है। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आने वाले हैं।

फिल्म की कहानी रोमांस, संस्कृति, भाषा और खानपान के लिए मशहूर शहर लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें रोजमर्रा की परिस्थितियों से पैदा होने वाली कॉमेडी के साथ दिल को छू लेने वाले भावनात्मक पल भी देखने को मिलेंगे।

‘पारिवारिक मनोरंजन’ के अलावा, अदिति राव हैदरी के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वह नेटफ्लिक्स की चर्चित एंथोलॉजी सीरीज ‘लस्ट स्टोरीज 3’ में अपने पति सिद्धार्थ के साथ नजर आई थीं। इसके अलावा, वह विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी और सिद्धार्थ जाधव के साथ मूक फिल्म ‘गांधी टॉक्स’ का हिस्सा हैं, जिसका संगीत ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने दिया है। अदिति आगामी सीरीज ‘वेलकम टू खोया महल’ में बरुण सोबती के साथ दिखाई देंगी। वहीं, ब्रिटिश-भारतीय फिल्म ‘लायनेस’ में भी वह ब्रिटिश अभिनेत्री पेज सैंडू के साथ काम कर रही हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए अदिति अलग-अलग तरह की कहानियों और किरदारों में नजर आने वाली हैं।

वहीं पंकज त्रिपाठी की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को लेकर चर्चा में हैं। इसके अलावा बतौर निर्माता पंकज त्रिपाठी ने वेब सीरीज ‘परफेक्ट फैमिली’ से अपना प्रोडक्शन डेब्यू किया है, जो JAR Series के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम हुई थी।