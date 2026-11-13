Parivarik ManuRanjan Review: पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी की फिल्म ‘पारिवारिक मनुरंजन’ 12 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज हो गई है। पंकज त्रिपाठी जो अब तक गंभीर, मजाकिया और कई बार खलनायक के अंदाज में ही नजर आए, पहली बार वह इश्क में डूबे एक सीधे-सादे इंसान के रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं अदिति राव हैदरी भी बेहद मासूम दिखाई गई हैं। फिल्म में शोर-शराबे और दिखावे से हटके रोमांस दिखाया गया है।

‘पारिवारिक मनुरंजन’ शोर-शराबे और बोल्डनेस से दूर सादगी भरी एक प्रेम कहानी है। लेकिन क्या यह फिल्म वाकई अपने नाम की तरह दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल हो सकती है? आइए जानते हैं इस रिव्यू में।

फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रची गई है। शहर के मशहूर चौक इलाके की एक बड़ी कोठी में रहने वाले रंजन दुबे (पंकज त्रिपाठी) बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करते हैं। उनकी जिंदगी बहनों की शादी कराने और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में गुजर रही है। उन्होंने कभी अपनी शादी या अकेलेपन के बारे में नहीं सोचा। तभी उनकी जिंदगी में हेलेन की एंट्री होती है जिसका किरदार अदिति राव हैदरी ने निभाया है।

हेलन, रंजन दुबे के घर में काम करने के लिए आती है और उसके आने से रंजन की जिंदगी में धीरे-धीरे बदलाव आने लगता है। उसकी सादगी, काम करने का तरीका और खूबसूरती देखकर आसपास के लोग भी उसके दीवाने हो जाते हैं। रंजन के पड़ोसियों और दफ्तर के सहकर्मियों के बीच भी दोनों को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। रंजन की बहनों और उनके पतियों को हेलेन का इस तरह घर में रहना पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि इतनी अच्छी दिखने वाली लड़की के पीछे जरूर कोई कहानी छिपी है।

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पंकज त्रिपाठी ने हमेशा की तरह अपनी अदाकारी से खुश कर दिया है। अब तक पिता, रिश्तेदार और गैंगस्टर जैसे किरदारों में नजर आने वाले अभिनेता को यहां एक सीधे-सादे सरकारी कर्मचारी के रूप में देखना अच्छा अनुभव है। अदिति राव हैदरी के साथ उनकी जोड़ी स्क्रीन पर काफी जच रही है। फिल्म में सुनीता राजवर की मौजूदगी उनके पुराने चर्चित किरदार ‘बिट्टू की मम्मी’ की याद दिलाता है। जो उन्होंने वेब सीरीज ‘गुल्लक’ में निभाया था।

फिल्म में रोमांस को बेहद साफ-सुथरे अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है। जो लोग फिल्म में चटपटापन और देखना चाहते हैं उन्हें ये कहीं न कहीं फीकी लग सकती है। मगर जो लोग सचमुच ‘पारिवारिक मनोरंजन’ चाहते हैं उनके लिए ये एक खूबसूरत फिल्म है।

फिल्म का निर्देशन वरुण वी. शर्मा ने किया है। इसमें पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी के अलावा बृजेंद्र काला, सुनीता राजवर, मुकेश तिवारी और विजयंत कोहली भी अहम भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा अक्लव्य चौधरी और करण चनाना भी सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं।