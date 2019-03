The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा का शो ‘द कपिल शर्मा’ दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। यही कारण है कि शो टीआरपी चार्ट पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कपिल शर्मा के शनिवार के एपिसोड में अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा नजर आएंगे। शो में कपिल शर्मा ने केसरी स्टार्स के जमकर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। इस दौरान कपिल शर्मा एक हैरान कर देने वाली बात कहते हैं। कपिल शो में मौजूद अपनी मां से कहते हैं कि शादी के बाद उनका आधा धंधा खराब हो गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सोनी टीवी ने शनिवार को प्रसारित होने वाले शो का एक इनसाइड प्रोमो वीडियो जारी किया है। जिसमें अक्षय-परिणीति संग कपिल शर्मा खूब मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान परिणीति चोपड़ा से कपिल शर्मा कहते हैं कि आप शानदार दिख रही हैं। जवाब में परिणीति कहती हैं कि कपिल तेरी शादी हो गई है, अब तू बंद कर। जवाब में कपिल शर्मा अपनी मां से कहते हैं, ”और कराओ, आपको बहुत जल्दी थी। मेरा आधा धंधा खराब हो गया है। बाकि इंटरव्यू तो चलता है लेकिन वो मजा नहीं आता जो पहले आता था।” कपिल की बात सुनकर अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा और वहां पर मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। वीडियो को देखने के बाद लोगों का कहना है कि उन्हें इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है।

How's the Josh! Are you ready for tonight? Here's a sneak peek into the madness! Watch #TheKapilSharmaShow with @akshaykumar and @ParineetiChopra at 9:30 PM. @KapilSharmaK9 @kikusharda @haanjichandan @Krushna_KAS @bharti_lalli @sumona24 @RochelleMRao @trulyedward @banijayasia pic.twitter.com/ymdtTfvh19

— Sony TV (@SonyTV) March 16, 2019